Mercados apostam no colapso da Argentina O pacote anunciado ontem pelo governo argentino foi um fiasco. Os aliados do governo declararam-se perplexos com a dureza das medidas de cortes de gastos, mostrando que sua implementação é improvável. O peso da pressão política causada pela proximidade das eleições legislativas de 14 de outubro num país cansado por três anos de recessão é central. Por isso, o mercado acredita que o governo tentará segurar a crise até as eleições. A dúvida é se conseguirá. A dívida é insustentável e, no longo prazo, a economia precisa crescer vigorosamente para que o governo possa honrar seus compromissos. Ainda se puder eliminar o déficit nas contas públicas a partir de agora, o governo não precisará captar recursos no mercado e poderá recuperar a credibilidade, ao menos no curto prazo. Mas o que ocorre é o inverso. A confiança na capacidade de pagamento da dívida é cada vez menor, e o pacote agravou o cenário, pois os investidores avaliam que a direção da ação do governo é inviável, devido à falta de apoio político. Assim, conforme cresce a percepção de risco, sobem os juros. Hoje, os juros do overnight, que estavam em 16% na sexta-feira, ficaram em 150% ao ano e o risco país chegou a níveis insustentáveis, fechando em 1550 pontos base (entenda mais sobre o risco país no link abaixo). Equilíbrio da economia está por um fio Quem tem títulos argentinos está vendendo a qualquer preço. Com juros elevados, a dívida passa a crescer assustadoramente, ficando ainda mais impagável. Por enquanto, esses movimentos ocorrem nos negócios com títulos em circulação, mas se o governo não conseguir fazer o ajuste nos gastos e precisar de dinheiro novo para cobrir o rombo de caixa, é possível que ninguém compre os papéis. Nesse caso, o caos será inevitável. O mercado aposta em moratória da dívida e desvalorização até o final do ano. Embora se reconheça que o peso esteja muito alto e que o fim da paridade com o dólar traria competitividade aos produtos argentinos e novo fôlego para a economia, a desvalorização cambial teria efeitos desastrosos. Como a dívida do governo e empresas está, em sua maior parte, denominada em dólares, uma alta significativa nas cotações do dólar afetaria drasticamente as contas públicas e os balanços das empresas. Havendo a percepção de que a paridade do peso com o dólar está em risco, o público pode correr aos bancos e promover saques em massa e para comprar dólares. Um movimento em massa de compra de divisas é outro estopim possível para o colapso econômico. Por isso, os analistas observam com atenção os movimentos nos depósitos bancários. Mercados brasileiros têm reação moderada Como não consegue conquistar a confiança dos investidores, surgem rumores de que o governo tente um empréstimo para ganhar tempo e implementar os cortes para estabilizar a situação e reverter a crise. Essa possibilidade acalmou os mercados à tarde e trouxe alguma esperança de que o país não mergulhe no colapso econômico no curto prazo. Ainda assim, mantêm-se as apreensões com a situação financeira no longo prazo. Por isso, muitos analistas acreditam que a prorrogação das incertezas é a pior opção para o Brasil. Pior ainda que a quebra, pois a sua situação financeira do País é estável e fala-se em linhas de crédito, possivelmente do Fundo Monetário Internacional (FMI), para minimizar a contaminação. Esse é outro fator de tranqüilidade para o investidor. Mesmo que haja um impacto imediato, a recuperação nos mercados nacionais deve ser rápida. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5530, com alta de 2,12%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 26,950% ao ano, frente a 26,650% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,73%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires despencou 8,17%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 2,32% %, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 5,26%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.