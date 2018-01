Mercados: apreensão com Argentina aumenta O mercado financeiro continua atento à Argentina. No final da tarde de ontem, a agência de classificação de risco Moody´s rebaixou a classificação da dívida em moeda local da província de Buenos Aires. Segundo operadores ouvidos pela editora Cristina Canas, a notícia foi divulgada depois do encerramento dos negócios, o que transfere o seu impacto para a abertura de hoje. Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5530 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,91% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,70%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,190% ao ano, frente a 23,900% ao ano ontem. Conseguir o déficit zero é essencial ao país vizinho, segundo os analistas. Para isso, o governo vai precisar de apoio político para aprovar medidas de corte de gastos e aumento da arrecadação. Não será uma tarefa fácil, já que, com a proximidade das eleições parlamentares, nenhum político quer ter sua imagem vinculada a decisões que desagradem a população. No Brasil, o fracasso das medidas argentinas vai representar um período de forte instabilidade para o mercado financeiro, com alta expressiva para o dólar e taxa de juros, além de queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os analistas consideram que este período é passageiro e muito deste impacto já está no preço dos ativos. Dependência de recursos externos torna Brasil vulnerável Ontem, o Departamento Econômico do Banco Central (BC) divulgou o déficit em transações correntes acumulado pelo País nos 12 meses terminados em julho. Este total atingiu US$ 27,507 bilhões, o que representa 4,88% do Produto Interno Bruto (PIB). Os investimentos diretos - uma das formas de entrada de dólares no País - deve ser menor este ano na comparação com 2000 - US$ 20 bilhões contra US$ 30 bilhões. Já a balança comercial - exportações menos importações -, que registrou um pequeno superávit de US$ 107 milhões em julho, não foi suficiente para cobrir o saldo negativo de US$ 2,227 bilhões registrado pela balança de serviços no mesmo período. A balança de serviços é formada pelos gastos com transportes, seguros, viagens internacionais e juros da dívida - componente com maior peso para países com grande dívida externa, como é o caso do Brasil. Ou seja, o fato é que o Brasil é muito dependente de capital estrangeiro e, com isso, a crise argentina tem forte influência sobre o País. A opinião do economista e ex-presidente do BC, Affonso Celso Pastore, apurada pelo repórter André Palhano, é que o Brasil precisa reforçar o ajuste de seu balanço de pagamentos, cujo caminho mais saudável está no incentivo às exportações, que necessitam de um câmbio depreciado (veja mais informações no link abaixo). Mercados internacionais O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apresenta queda de 1,36%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,43%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 1,78%. Há pouco, os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 74,750 centavos por dólar, com queda de 2,61%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,250 centavos por dólar, com queda de 0,52% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.