Mercados: Argentina cada vez pior A Argentina saiu-se mal no teste de hoje. O governo leiloou US$ 850 milhões em títulos, o que o mercado tomava como uma prova importante da credibilidade do país. Ontem, no feriado de Independência, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, visitou banqueiros para pedir juros mais baixos no leilão de hoje. A estratégia teve sucesso apenas parcial, já que os papéis de 91 dias foram negociados à taxa mensal de 14,01%, ainda assim consideradas mais baixas do que se Cavallo não tivesse barganhado com as instituições. No último leilão, em 26 de junho, papéis semelhantes foram cotados a 9,1% ao mês. A taxa do overnight argentino passou de 16% na sexta-feira para 28%. E o risco país ultrapassou os 1200 pontos (veja mais a respeito no link abaixo). Esses saltos abruptos revelam o temor de que um colapso econômico seja iminente. O peso sobrevalorizado por dez anos de paridade com o dólar encarece os produtos argentinos em relação aos estrangeiros, dificultando a recuperação econômica do país, há 3 anos em recessão. Como as dívidas do governo e das empresas estão na sua maior parte denominadas em dólar, uma desvalorização teria efeitos desastrosos. Mas a manutenção do câmbio fixo é considerada insustentável. Com a paridade, o reflexo da incerteza só se reflete nos juros e na Bolsa. E os juros elevadíssimos encarecem muito o crédito, o que é mais um obstáculo à retomada do crescimento da economia. Às 19h30, o presidente argentino, Fernando de la Rúa, fará um pronunciamento à nação. Fechamento dos mercados No Brasil, os mercados reagiram tensos à deterioração do cenário argentino, com forte alta do dólar, que atingiu a máxima de R$ 2,4990, fechando em R$ 2,4920, com alta de 1,71%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 27,095% ao ano, frente a 25,400% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,42%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 6,14%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,20%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,15%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.