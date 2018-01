Mercados: Argentina domina atenções O mercado financeiro continua aguardando um desfecho para a situação argentina. Hoje uma equipe econômica do país vizinho viajará para Washington para negociar com o Fundo Monetário Internacional (FMI) um empréstimo adicional de até US$ 9 bilhões. A missão será liderada pelo vice-ministro Daniel Marx e o presidente do Banco Central, Roque Macarone. De qualquer forma, a situação da Argentina se agrava a cada dia e, mesmo que a ajuda seja confirmada, o país precisa de mudanças estruturais para retomar o crescimento econômico e equilibrar suas contas. O problema central é a distorção causada pela paridade do peso com o dólar. Esta situação prejudica, principalmente a competitividade dos produtos argentinos (veja mais informações sobre a crise argentina no link abaixo). Veja a abertura dos mercados Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,4730 na ponta de venda dos negócios, com leve alta de 0,16%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,21%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,340% ao ano, frente a 23,460% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 0,67%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,28%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - negocia com queda de 0,64%. Veja também nos links abaixo como a crise argentina influencia seus investimentos e as perspectivas dos analistas para quem quer fazer suas aplicações neste momento. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.