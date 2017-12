Mercados: Argentina enfrenta novos obstáculos A situação argentina complicou-se um pouco mais hoje. A agência internacional de avaliação de risco Moody´s rebaixou o rating - nota que avalia o risco - do país. A decisão reflete a queda da credibilidade por parte do mercado na capacidade do governo em honrar seus compromissos, o que resulta em taxas de juros elevadas. A agência ressaltou em seu comunicado que a Argentina terá de operar em nível altamente restritivo e que, mesmo com os esforços da equipe econômica, a resistência no legislativo é um obstáculo para a reverter a crise de confiança. Certamente a decisão do Senado de só apreciar o ajuste fiscal na semana que vem não abre muito espaço para otimismo no mercado. As eleições legislativas ocorrem em 14 de outubro e os congressistas estão sobre forte pressão popular. A própria base do governo está rachando em função das medidas de corte de gastos, enquanto o presidente Fernando de la Rúa faz apelos pela unidade nacional. Ao menos o Brasil vem recebendo mostras de apoio significativas do governo norte-americano e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Pelas declarações dos representantes brasileiros e estrangeiros, é garantida a concessão de uma linha de crédito adicional para proteger o País no caso de um desfecho traumático na Argentina. E já se prepara um ajuste fiscal para garantir o cumprimento das metas do governo, mesmo em um cenário de taxas de juros mais elevadas. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4800, com queda de 0,32%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,600% ao ano, frente a 24,500% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,04%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 2,48%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,48%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,95%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.