Mercados: Argentina no centro das atenções Notícias veiculadas na imprensa argentina de que o país receberá uma ajuda adicional de US$ 9 bilhões provocou um certo otimismo na abertura dos negócios. A informação ainda não é oficial, mas antecipa que os recursos seriam liberados em duas parcelas, sendo a primeira de US$ 6 bilhões e a segunda de US$ 3 bilhões. Grande parte dos analistas no Brasil não acredita que, de fato, este apoio seja colocado em prática. O dólar comercial chegou a abrir cotado a R$ 2,4600 na ponta de venda dos negócios, com queda de 1,04% em relação às últimas operações de ontem. Há pouco, a baixa nas cotações já era bem menor, de 0,16%, com o dólar vendido a R$ 2,4820. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,39%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,018% ao ano, frente a 24,130% ao ano ontem. A visão que acaba predominando entre os analistas é de que a situação argentina é cada vez pior. A forte e rápida diminuição das reservas internacionais do país vizinho é um sinal claro de que as condições argentinas atuais não são sustentáveis. A moratória da dívida e a desvalorização cambial são eventos já esperados pelos analistas em relação à Argentina (veja mais informações no link abaixo). Em relação às influências desta situação sobre o mercado financeiro brasileiro, a maioria das apostas é de que haja uma instabilidade forte em um primeiro momento. Mas isso deve diminuir com o tempo, principalmente porque as últimas medidas do governo - alta da taxa de juros, ajustes fiscais e o novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) - podem diminuir este impacto. Mercados internacionais O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 1,87%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,57%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra baixa de 0,73%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.