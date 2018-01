Mercados: Argentina pode ter nova sobrevida A Argentina tem conseguido prolongar sua agonia por meio de várias ações pontuais, porém seu governo não propôs nada que tenha despertado a confiança dos mercados. Agora, governos estrangeiros e organizações internacionais sinalizam com a possibilidade de concessão de novos créditos emergenciais. Fala-se em adiantamento de parcelas do programa de ajuste do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de créditos emergenciais entre US$ 6 e US$ 8 bilhões. No mercado, porém, a percepção é de que um desfecho traumático para a crise está sendo apenas adiado novamente. Isso se a hipótese de dinheiro novo realmente se confirmar. O governo argentino parece ter admitido ser impotente para solucionar a gravíssima crise que o país atravessa e pede socorro a quem puder e quiser ajudar. O ceticismo dos mercados e da população são claros. Os juros disparam, mesmo quando há anúncios positivos, e os saques nos bancos não páram. É verdade que não se trata de uma corrida desenfreada, mas, de qualquer forma, existe uma tendência consistente nas últimas semanas de retiradas expressivas. Somando-se a isso as quedas nas reservas internacionais, o sistema monetário argentino está chegando ao seu limite. Tudo o que o governo pode fazer é dar sinais de que a crise está próxima de uma solução, aumentando a confiança do público e dos investidores. Porém, isso não é simples. A primeira tentativa foi prometer déficit zero nas contas públicas e refinanciar todas as dívidas com vencimento no curto prazo. Assim, adiadas as obrigações e estancada a necessidade de novos financiamentos, a confiança deveria voltar. Os juros cairiam e a economia voltaria a crescer. Mas, não foi bem o que ocorreu. Eliminar o déficit de uma hora para outra não é simples e teme-se que outras esferas de governo não consigam fazê-lo em alguma medida. Ontem, a província de Formosa anunciou o não pagamento de juros da sua dívida. E de qualquer forma, a rolagem da dívida também significa uma forte pressão financeira no futuro, em grande parte absorvida por fundos de pensão e pelo Banco de la Nación, estatal. Agora, o governo lança apelos desesperados ao FMI. Mesmo créditos novos não são solução Porém, a disposição de governos estrangeiros e organismos internacionais em conceder novos créditos depois do pacote de US$ 40 bilhões aprovado em dezembro do ano passado não é grande. O que se questiona é se o impacto de uma desvalorização cambial e de uma moratória não trariam ainda problemas maiores. Cerca de 60% das dívidas do país estão denominadas em dólar. Só o governo tem 95% de seus débitos atrelados à moeda norte-americana. Uma alta pronunciada do dólar teria um efeito devastador sobre a economia. A armadilha é que a recuperação da economia sem a desvalorização parece muito improvável. O peso está claramente sobrevalorizado, prejudicando a competitividade dos produtos argentinos. Assim, não há muitas perspectivas de uma retomada do crescimento econômico. Portanto, é difícil imaginar que a entrada de novos recursos tenha efeito prolongado; deve haver algum alívio temporário, mas dificilmente uma solução definitiva para a crise.