Mercados asiáticos caem, seguindo Nova York As bolsas do sudeste asiático registravam queda nesta terça-feira, acompanhando a baixa dos índices Dow Jones (-0,61%) e Nasdaq (-1,08%). No Japão, o Nikkei 225 caiu 2,26% depois de quatro sessões em alta. Os investidores realizaram lucros e os papéis de empresas de alta tecnologia despencaram, pois caiu a expectativa em relação à recuperação da economia norte-americana. Na Coréia, a queda veio depois de oito pregões em alta. O Kospi terminou o dia em -2,22%, com realização de lucros. Em Taiwan, a situação se repetiu e o índice local caiu 0,43%. As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing, Co. caíram 2,2%. A bolsa filipinha teve queda depois de uma seqüência de seis dias de ganhos. A baixa de 0,42% foi interpretada como uma correção técnica pelos analistas. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,59%; Indonésia: +0,20%; Malásia: -0,87%; Tailândia: -0,53% e Cingapura: +0,96%.