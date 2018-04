Mercados asiáticos fecham sem tendência por realização de lucro

"Nós tivemos um rali muito bom, e qualquer tentativa de subir ainda mais será acompanhada por realização de lucros", disse o analista de pesquisa Ben Potter, da IG Markets, em Sydney.

O dólar se manteve perto da mínima em sete semanas, enquanto os títulos governamentais avançaram, conforme gerentes de portfólio retiraram seus recursos de ativos mais seguros, aproveitando a onda de resultados corporativos otimistas.

O índice Nikkei, de TÓQUIO, fechou em alta de 0,74 por cento, a 9.723 pontos, atingindo o maior patamar em mais de duas semanas, com compras técnicas impulsionando os preços futuros. Contudo, os ganhos foram limitados pelo desempenho fraco de exportadoras, como a Canon, em meio à firmeza do iene.

O Nikkei saltou 7,4 por cento nas últimas seis sessões, sustentado por crescente otimismo sobre uma recuperação na economia norte-americana após uma onda de fortes balanços.

"Neste ponto, eu acho que a maioria das pessoas está esperando uma recuperação econômica, a questão agora é apenas se as pessoas pensam que acontecerá rapidamente ou gradualmente", disse o gestor de fundos Tomomi Yamashita, da Shinkin Asset Management.

O indicador KOSPI, de SEUL, subiu 0,34 por cento. As ações da LG Electronics registraram perdas e limitaram o avanço do mercado sul-coreano.

A bolsa de SYDNEY ganhou 0,44 por cento e a de TAIWAN avançou 0,46 por cento.

Os papéis negociados em CINGAPURA recuaram 0,14 por cento, enquanto HONG KONG caiu 1,3 por cento.

O índice de XANGAI subiu 2,6 por cento, apresentando desempenho melhor que outros mercados asiáticos, conduzido por um salto nas ações ligadas a petróleo e carvão.

Às 7h41 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais bolsas da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão cedia 0,41 por cento, para 342 pontos.