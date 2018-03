Mercados asiáticos fecham sob influência de Wall Street O bom desempenho dos principais índices do mercado americano teve grande influência sobre o resultado dos mercados do sudeste asiático nesta quarta-feira. Ontem, o Dow Jones subiu 2,09% e o Nasdaq avançou 3,09%. Em Seul, o índice Kospi fechou em alta de 2,29%, puxado pela procura por blue chips. Os papéis da Samsung Electronics (+2,20%), Hyundai Motor (+1%) e SL Telecom (+2,30%) lideraram a alta da bolsa. O Nikkei 225, do mercado japonês, teve subiu 1,40%, liderado pelas ações da Canon Inc. (+1,30%) e Nissan Motor (+2,60%). O mercado filipino avançou 1,11% com o movimento de procura por barganhas. Já Seul encerrou o dia em +0,52%, mas chegou a registrar resultados bem mais expressivos durante o pregão. As expectativas pessimistas sobre as exportações da ilha no próximo mês levaram muitos investidores a se desfazerem de seus papéis. Às (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,81%; Indonésia: +2,20%; Malásia: +1,69%; Tailândia: +0,44% e Cingapura: +0,88%.