Mercados asiáticos: índice Kospi fecha em alta de 1,14% A bolsa sul-coreana encerrou hoje com valorização de 1,14% com a procura por papéis de seguradoras, cujos preços estavam defasados, por causa das expectativas de fusões e aquisições no setor. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio também fechou em alta nesta quarta-feira (+0,23%), em razão das compras de blue chips de empresas exportadoras. Mas analistas acreditam que o mercado ficará morno até a divulgação no PIB do período abril-junho, que acontece no dia 30 deste mês. Nas Filipinas, a questão da saúde fiscal do governo e um novo seqüestro, possivelmente realizado pelo grupo extremista Abu Sayaf, causaram baixa de 2,14% no mercado de ações local. Em Tawan, a bolsa caiu 0,64%, puxada principalmente por papéis de tecnologia, que por suas vez foram afetados pelo desempenho do mercado americano, que também fechou em baixa ontem (Dow Jones: -1,32%; Nasdaq: -1,29%). No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,17%; Indonésia: -0,64%; Malásia: -0,55%; Tailândia: -0,92% e Cingapura: -0,29%.