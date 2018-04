Mercados asiáticos iniciam a semana em alta A maioria das bolsas do sudeste asiático registrou alta nesta segunda-feira. Em Taiwan, o índice teve sua melhor valorização desde 16 de fevereiro do ano passado, encerrando o pregão em +0,95%, aos 6007,33 pontos. A grande liquidez do mercado foi estimulada pela expectativa de melhora nas relações com a China continental. O índice Nikkei 225 abriu em alta de 1,03%, perdeu parte dos ganhos e encerrou o dia em +0,76%. Foi o terceiro pregão consecutivo com valorização. Os papéis da DoCoMo, responsáveis por, responsável por quase 50% dos ganhos, subiram 5,8%. Em Seul, a expectativa dos investidores estrangeiros por bons indicadores econômicos movimentou o mercado. O índice Kospi fechou em alta de 0,72%, aos 780,24 pontos, o melhor resultado em 18 meses. Já o mercado filipino recuou 1,34% com correção técnica decorrente dos ganhos nas últimas sessões. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,30%; Indonésia: -0,88%; Malásia: +1,30%; Tailândia: +0,15% e Cingapura: +2,36%.