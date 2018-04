Mercados asiáticos iniciam a semana em queda As bolsas do sudeste asiático registraram quedas nesta segunda-feira, influenciadas pelo desempenho de Wall Street no último pregão da semana passada. O mercado norte-americano fechou com os principais índices em direções opostas (Dow Jones: -0,45%; Nasdaq: +1,19%) depois que a divulgação de alguns indicadores mostrou que a economia local está patinando. Hoje, o Nikkei 225 da bolsa de Tóquio fechou em baixa de 1,93% (9.599,10 pontos), em conseqüência das vendas técnicas para hedge. Os investidores aguardam novas informações sobre o desempenho da economia dos EUA para direcionar suas decisões. Taiwan encerrou o pregão em queda (-0,63%), apesar da valorização dos papéis de tecnologia. As ações da ?velha? economia foram afetadas pelo temor em relação à economia americana, puxando o índice para baixo. Em Manila, a preocupação é com a divulgação, esta semana, do déficit do orçamento. Os investidores mantiveram-se cautelosos o que resultou em baixo giro financeiro e queda de 0,58% do índice local. Na Coréia do Sul a baixa foi menor (-0,10%), invertendo a tendência de alta registrada no início das negociações, também na expectativa em relação aos sinais dos mercados em Nova York. As bolsas de Cingapura e Malásia não funcionaram hoje. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,31%; Indonésia: -0,30% e Tailândia: -0,74%.