Mercados asiáticos iniciam a semana em queda A bolsa sul-coreana fechou hoje em baixa de 2,22% influenciada pela queda em Wall Street na sexta-feira (Dow Jones: -1,23%; Nasdaq: -2,65%) e pelas vendas no mercado futuro à tarde. Segundo analistas, o mercado teme que as desvalorizações em Nova York não sejam temporárias. Nas Filipinas, o pregão encerrou em baixa de 0,99%, com baixo volume financeiro. Os investidores em Manila receiam que os problemas econômicos enfrentados pela Argentina se espalhem por outros mercados emergentes. O déficit do orçamento do governo filipino e o resultado de Wall Street no último pregão da semana passada também pressionaram a bolsa. O Nikkei 225 registrou sua nona queda consecutiva, encerrando hoje em -0,76%. A falta de incentivos para realizar negócios e o fato de muitos investidores estrangeiros já terem encerrado suas atividades de 2002 no país resultaram em queda de 0,13% em Taiwan. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,91%; Indonésia: +0,11%; Malásia: -0 63%; Tailândia: -0,67%; Cingapura: -1,19%.