Mercados asiáticos mantêm tendência de baixa Os principais mercados do sudeste asiático fecharam hoje em queda. Em Seul, o índice Kospi encerrou o dia em -2,36% em razão do temor do mercado em relação à economia dos EUA. O Dow Jones caiu 0,11% ontem depois que o Departamento de Trabalho informou que o número de pedidos de seguro-desemprego chegou a 410 mil na semana passada, o maior em 19 anos. O mercado teme os efeitos dos problemas econômicos nos EUA sobre suas exportações. O pregão da bolsa taiuanesa fechou em baixa de 1,06% com a realização de lucros depois dos lucros acumulados nas últimas sessões. Nas Filipinas, a queda de 1,02% foi motivada pela última etapa das mudanças na composição do índice de flutuação livre do Morgan Stanley e pela realização de lucros, principalmente de blue chips. O mercado japonês fechou praticamente estável, com leve queda de 0,05%, também como ajuste ao índice do Morgan Stanley. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,20%; Indonésia: +1,09%; Malásia: -1,29%; Tailândia: +0,27% e Cingapura: -0,39%.