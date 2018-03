Mercados asiáticos recuam em meio a dúvidas sobre recuperação

"As notícias sobre a confiança do consumidor norte-americano ressaltaram preocupações sobre a recuperação econômica dos Estados Unidos nos próximos meses", disse um operador de um banco japonês, em Tóquio.

"Com essa visão, os investidores estão propensos a reduzir suas apostas em ações, commodities e moedas de alta rentabilidade."

A bolsa de TÓQUIO recuou 1,35 por cento, para 10.075 pontos, após uma autoridade do governo alertar que a economia deve tentar evitar atingir uma segunda mínima e dados mostrando que as vendas no varejo do Japão caíram em setembro pelo décimo terceiro mês consecutivo.

As ações da Honda Motor, contudo, subiram 3,3 por cento após a sétima maior montadora do mundo surpreender os investidores ao quase triplicar sua meta de lucro anual na terça-feira.

O dólar australiano chegou a alcançar a mínima em duas semanas, conforme dados de inflação limitaram apostas em um agressivo aumento na taxa básica de juro.

"Este número não é ruim o suficiente para desencadear algo além do que um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juro", afirmou Stephen Walters, economista-chefe do JPMorgan, na Austrália.

O mercado de SYDNEY cedeu 1,44 por cento, com os bancos liderando as perdas após o National Australia Bank advertir sobre dificuldades, enquanto as mineradoras declinaram em meio à fraqueza da moeda local.

Em SEUL houve baixa de 2,4 por cento, conforme importantes blue chips, incluindo a Sansumg Electronics, e construtoras de navios, como a Hyundai Heavy, perderam terreno.

O indicador de TAIWAN teve oscilação negativa de 1,61 por cento, registrando a pior queda diária em três semanas, conforme dados fracos sobre a confiança do consumidor norte-americano levantaram dúvidas e incentivaram a venda de ações do setor de tecnologia.

Os papéis da UMC caíram 3,07 por cento. Após o fechamento do mercado, a companhia anunciou segundo lucro líquido trimestral consecutivo, superando as expectativas.

CINGAPURA recuou 1,69 por cento e HONG KONG perdeu 1,84 por cento.

XANGAI contrariou o desempenho dos demais mercados da região, subindo 0,33 por cento conduzido por ações de companhias aéreas e ligadas a carvão após a divulgação de fortes resultados corporativos.

Às 7h55 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais bolsas da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão perdia 2,36 por cento, para 395 pontos.