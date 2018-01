Mercados asiáticos recuperam parte das perdas As bolsas do sudeste asiático recuperaram parte de suas perdas depois do tombo de ontem, ocasionado pela desvalorização do dólar. Os investidores optaram por comprar papéis dos setores bancário e de telefonia, cujos lucros estão protegidos da queda da moeda americana. Em Seul, o índice Kospi subiu 0,55% com a procura por barganhas e ações de importadoras, empresas que se beneficiam com a alta da moeda local. Taiwan avançou 0,15%, revertendo a queda do início do pregão. As compras foram motivadas por sinais positivos da economia da ilha, o que encorajou os investidores a adquirir papéis. Já o mercado filipino caiu 0,15%, seguindo a baixa em Wall Street (Dow Jones: -1,13%; Nasdaq: -1,63%). Não houve negociações em Tóquio devido ao feriado do equinócio de outono. Às 4h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,36%; Indonésia: +0,19%; Malásia: -0,25%; Tailândia: +0,57% e Cingapura: +0,40%.