Mercados asiáticos recuperam-se depois de queda As bolsas do sudeste asiático registravam alta hoje, depois de um dia de queda generalizada. Em Manila (Filipinas), o mercado encerrou o dia com valorização de 2,23% com recuperação técnica e as expectativas em relação ao corte da taxa básica de juros norte-americana, que será anunciado hoje. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, fechou em alta de 1,51%, liderado pelos papéis da SK Telecom e da Samsung Electronics. Taiwan registrou alta de 0,50% com a procura por ações de empresas de tecnologia e metalúrgicas. O Nikkei 225, do mercado japonês, avançou 0,15%. Os papéis mais procurados foram os da Oracle Corp. Japan e da KDDI Corp. O movimento de realização de lucros, principalmente de ações de alta tecnologia, motivado pelas incertezas sobre o futuro das taxas de juros nos EUA limitou os ganhos. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,03%; Indonésia: +0,48%; Malásia: +0,29%; Tailândia: +0,20% e Cingapura: +0,41%.