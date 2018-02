Mercados asiáticos registram alta nesta quarta-feira Depois da queda de 0,91% ontem, o mercado japonês fechou hoje em alta de 3,63%. As compras realizadas por fundos públicos estimularam os negócios. As maiores altas foram dos setores bancário e de empresas exportadoras. Em Seul, o índice Kospi registrou seu melhor desempenho em 19 meses com as compras impulsionadas pela percepção de que a recuperação econômica sul-coreana chegou para ficar. A bolsa fechou +2,62% depois que o governo revelou que a produção industrial subiu 10,2% no período de janeiro de 2001 a janeiro deste ano. Em Taiwan, a bolsa superou a série de seis sessões seguidas em queda e encerrou o dia em alta de 3,57% em razão da procura por barganhas. Os papéis de tecnologia lideraram os ganhos. O avanço do mercado filipino foi mais modesto: 0,49%. A procura por bons negócios com blue chips lideraram os ganhos. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,73%; Indonésia: +1,00%; Malásia: +0,38%; Tailândia: +2,93% e Cingapura: +1,79%.