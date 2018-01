Mercados asiáticos registram queda As bolsas do sudeste asiático fecharam em baixa nesta terça-feira, refletindo o mau desempenho em Nova York ontem (Dow Jones: -1,99%; Nasdaq: -1,97%), mas influenciadas principalmente pelo lançamento de um míssil norte-coreano entre a Península Coreana e o Japão, aumentando as tensões na região. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio fechou em baixa de 2,39%. Taiwan sofreu desvalorização de 3,36%, aos 4.454,35 pontos, o mais baixo nível do ano. Em Seul, o índice Kospi caiu 3,90%. A posse do novo presidente Roh Moo-Hyun não foi suficiente para animar os investidores, que ficaram inseguros com o episódio do míssil da Coréia do Norte. A bolsa filipina não abriu porque é feriado nacional no país. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,24%; Indonésia: -1,17%; Malásia: -0,36%; Tailândia: -1,39% e Cingapura: -0,62%.