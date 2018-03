Mercados asiáticos revertem baixas de ontem A alta dos principais índices das bolsas de Nova York (Dow Jones: +3,59%; Nasdaq: +3,88%) e o ultimato do presidente George W. Bush a Saddam Hussein fizeram com que os mercados do sudeste asiático registrassem consideráveis altas nesta terça-feira, revertendo as perdas de ontem. Em Seul, o índice Kospi subiu 4,28% com forte programa de compras. A bolsa de Taiwan subiu 4,17% e a do Japão avançou 1,05%. O mercado filipino encerrou o dia em +0,61%, com caça por barganhas em razão da expectativa de que a guerra no Iraque terá curta duração. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +2,31%; Indonésia: +0,68%; Malásia: +0,41%; Tailândia: +1,88% e Cingapura: +4,24%.