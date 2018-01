Mercados asiáticos são afetados por baixa em Wall Street Os principais índices do mercado norte americano registraram sua quinta queda consecutiva ontem. O Dow Jones caiu 1,31% e o Nasdaq recuou 1,37%. Esse resultado afetou a performance das bolsas do sudeste asiático nesta sexta-feira. Em Seul, o índice Kospi fechou em baixa de 0,65%. O Nikkei 225 do mercado japonês caiu 0,61%, a terceira baixa seguida. Em Taiwan, as preocupações pré-eleitorais superaram as tentativas dos fundos do governo de segurar o mercado. O índice local encerrou a semana em queda de 0,35%. Por ser feriado nas Filipinas e em Cingapura, não houve negociações nesses países. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,99%; Indonésia: -0,16%; Malásia: +0 31% e Tailândia: +0,49%.