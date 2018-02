Mercados asiáticos se recuperam com decisão do Fed As bolsas asiáticas tiveram um dia de recuperação nesta quarta-feira após o maior corte em 20 anos na taxa de juros pelo Federal Reserve no dia anterior, mas os medos de recessão ainda pairavam sobre alguns mercados, reduzindo seus ganhos. O perigo de um encolhimento na economia dos Estados Unidos ainda fazia com que muitos investidores migrassem para investimentos em títulos do governo, como os do governo japonês. Alguns analistas afirmaram que a decisão do Fed, anunciada uma semana antes da reunião oficial, era um sinal de pânico, apesar de ter evitado uma queda ainda maior nos mercados mundiais. "Não creio que seja uma solução para todos os mercados. É um reafirmação do fato de que há uma desaceleração", afirmou Bhaskar Laxminarayan, chefe de investimento da Ásia para o Swiss Bank Pictet & Cie, Cingapura. Receios sobre o crescimento econômico mundial e balanços de financeiras apresentando baixas contábeis relacionadas às hipotecas de alto risco (subprime) vêm derrubando os mercados desde o início do ano. Num esforço para elevar a confiança, o Federal Reserve reduziu na terça-feira a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, para 3,5 por cento ao ano. Como reação, a maior parte das bolsas asiáticas fechou em alta. O índice Hans Seng da bolsa de Hong Kong fechou em alta de 10,72 por cento. O Shanghai Composite teve uma recuperação de 3,14 por cento. A Coréia do Sul teve alta mais tímida, de 1,21 por cento, depois de sofrer sua pior queda percentual em cinco meses na véspera. Na Austrália o índice avançou 4,4 por cento, dando fim às 12 sessões seguidas no vermelho. A mineradora BHP Billiton Ltd ajudou a impulsionar a alta, subindo 9 por cento após reportar fortes resultados trimestrais. Em Tóquio o índice Nikkei fechou em alta de 2 por cento, uma recuperação parcial ante quedas recentes, mas ainda acumula perda de 16 por cento somente este ano.