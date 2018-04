Mercados asiáticos seguem direção oposta aos EUA Apesar da baixa dos principais índices do mercado norte-americano (Dow Jones: -0,95; Nasdaq: -0,14%), as bolsas do sudeste asiático registraram tendência de alta nesta terça-feira. Em Tóquio, a expectativa de melhora do setor de alta tecnologia fez com que o Nikkei 225 subisse 1,88%. O otimismo japonês foi ocasionado pela rival americana Novellus Systems Inc., que anunciou um aumento nos pedidos de seus produtos. A boa perspectiva para o setor de tecnologia também foi responsável pela alta de 1% em Taiwan. Os investidores do mercado sul-coreano foram às compras e o índice Kospi encerrou o pregão em +0,78% depois que o banco central revisou sua projeção de crescimento para o país, afirmando que a economia deve crescer quase o dobro do índice de 2001. A queda dos papéis da Philipine Long Distance Telephone Co. foi responsável pela baixa de 0,22% em Manila, ofuscando os ganhos obtidos pelo setor imobiliário. As ações da PLDT caíram depois que o preços de seus ADRs sofreram retração ontem no mercado norte-americano. A bolsa tailandesa não funcionou hoje por ser feriado nacional no país. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,01%; Indonésia: +1,22%; Malásia: -0,35% e Cingapura: +0,28%.