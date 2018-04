Mercados asiáticos seguem NY e fecham em alta O bom desempenho registrado ontem em Wall Street, com a alta de 2,06% do índice Dow Jones e de 3,59% do Nasdaq, estimulou as bolsas do sudeste asiático nesta quarta-feira. Na Coréia do Sul, o índice Kospi encerrou o dia em alta de 3,24%, o melhor desempenho 26 meses, liderado pelos papéis da Samsung Electronics e de outras empresas do setor de tecnologia. Em Taiwan, a alta também foi recorde (a maior desde setembro de 2000), com a procura por ações de fabricantes de chips. Tóquio fechou acima dos 11.500 pontos pela primeira vez desde 20 de março com as compras realizadas por investidores institucionais. O Nikkei 225 terminou o dia com valorização de 1,74%, aos 11.543 pontos. Nas Filipinas, o mercado passou por uma recuperação técnica depois de três dias seguidos de perdas e fechou em alta de 0,80%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,77%; Indonésia: -0,39%; Malásia: +1,20%; Tailândia: +2,01% e Cingapura: +0,56%.