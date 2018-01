Mercados asiáticos seguem Wall Street e fecham em queda Os principais índice de Nova York fecharam em queda ontem, influenciando o desempenho da grande parte dos mercados asiáticos nessa quarta-feira. O Dow Jones teve baixa de 1,63% e o Nasdaq sofreu retração de 1,77%. Em Seul, a queda de 1,93% do índice Kospi foi resultado das vendas de blue chips por investidores estrangeiros. As ações mais afetadas foram as da Samsung Electronics e da SK Telecom. O mercado filipino caiu 1,12%. Os investidores ficaram preocupados com o atentado a bomba ocorrido em Jacarta e decidiram vender seus papéis. Taiwan registrou baixa de 0,64%, liderada por ações do setor eletrônico. O Nikkei 225, da bolsa japonesa, caiu 0,63%, com fortes vendas de blue chips do setor de tecnologia. Às 5h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,37%; Indonésia: +0,88%; Malásia: -0,92%; Tailândia: -0,06% e Cingapura: +0,30%.