Mercados asiáticos seguem Wall Street e registram queda A queda dos principais índices dos mercados norte-americanos ontem influenciaram fortemente o desempenho das bolsas do sudeste asiático nesta quarta-feira. O Dow Jones caiu 1,35% e o Nasdaq recuou 2,41%. Em Seul, o índice Kospi caiu 3%, segundo analistas, em razão de correção técnica "natural" depois dos ganhos recentes. Em Tóquio, o Nikkei 225 recuou 2,16%, liderado por blue chips do setor de tecnologia. As compras realizadas pelo governo amenizaram as baixas em Taiwan, mas não foram capazes de reverter o sinal de queda. O índice local caiu 1,39%. O mercado filipino também foi afetado pelo resultado em Nova York, mas os problemas financeiros de algumas corporações e orçamentários do governo ainda preocupam os investidores. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,43%; Indonésia: -0 20%, Malásia: +0,56%, Tailândia: -0,26% e Cingapura: -0,85%.