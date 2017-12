Mercados asiáticos sobem acompanhando Nova York Os bons resultados mostrados pelos informes de rendimentos das empresas americanas ontem tiveram reflexo no desempenho dos mercados do sudeste asiático nesta quarta-feira. Em Taiwan, a procura por papéis de tecnologia resultou em alta de 2,71%. As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing avançaram 4,9% e as da United Microelectronics subiram 3,5%. Em Seul, o índice Kospi subiu 2,70%, com fortes compras de investidores estrangeiros. O Nikkei 225 teve alta de 0,52% também liderado por papéis de tecnologia. Em Manila, a alta de 0,52% foi resultado de caça por barganhas em blue chips, depois da queda registrada ontem. Às 5h10, (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,61%; Indonésia: +1,00%; Malásia: +0,37%; Tailândia: +1,06% e Cingapura: +0,41%.