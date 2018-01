Mercados asiáticos sobem após cinco sessões de queda Os mercados acionários na Ásia subiram nesta terça-feira, 6, depois de cinco sessões de perdas. Os investidores, ainda ressentidos, compraram ações de empresas como a Sony e BHP Billiton que sofreram bastante com o processo de venda de papéis que marcou as últimas sessões. Os índices de ações nas principais praças da região subiram entre 1% e 2%, mas analistas alertaram que a volatilidade que marcou os negócios nos mercados globais na última semana pode não ter se encerrado. "Meu sentimento é que nós provavelmente teremos mais algumas quedas, e o que estamos vendo agora é uma recuperação ante as condições de venda excessiva", afirmou Shane Oliver, chefe de estratégia de investimentos da AMP Capital Investors, em Sydney. "O mercado acionário está dando sinais de alguma estabilidade e aumento de coberturas de curto prazo, que têm inundado os mercados de moeda, mas ao menos sentimos que o pior já passou", acrescentou. Bolsas O índice Nikkei da bolsa de valores de Tóquio fechou em alta de 1,2%, aos 16.844 pontos, depois de perder 8,6% durante a queda dos últimos cinco dias. O índice mais amplo da bolsa, o Topix, ganhou 1,8%, a maior alta desde outubro. "O Nikkei caiu cerca de 2 mil pontos, portanto os preços das ações certamente não parecem altos agora", afirmou Takahiko Murai, gerente-geral de ativos da Nozomi Securities. As ações da Sony avançaram 4,1%, depois de perderem 11% nas últimas cinco sessões, e a fabricantes de veículos Toyota Motor registrou ganho de 3,5% em seus papéis, revertendo parte da perda de 10% registrada nas sessões anteriores. O índice MSCI, que mede o comportamento das ações na Ásia excetuando o Japão subiu 2,13%. No mercado acionário da China, a bolsa de Xangai fechou os negócios desta terça-feira em alta de 1,97%, aos 2.840 pontos. A queda de quase 9% na terça-feira passada da bolsa de Xangai foi um dos fatores que dispararam as vendas globais de ações. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 2,11%, enquanto que em Cingapura o índice Straits Times ganhou 1,82%, aos 3.036 pontos. Em Taiwan, a bolsa de valores encerrou a terça-feira em alta de 1,45%, e o mercado acionário da Coréia do Sul ganhou 1,95%, aos 1.402 pontos. "Isso parece mais com uma recuperação técnica do que o começo de uma tendência. Vamos precisar de ao menos um ou dois meses para que os mercados se estabilizem e retorne para a tendência prévia de alta", afirmou Kim Yung-min, gerente de um fundo de investimentos da SH Asset Management, em Seul.