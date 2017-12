Mercados asiáticos sobem com progresso da coalizão As bolsas do sudeste asiático registraram alta hoje, motivadas pelo progresso da coalizão anglo-americana no Iraque e a expectativa de final iminente da guerra. Em Taiwan, informações não confirmadas de que o Morgan Stanley Capital International pode subir o rating do país no final de abril estimularam o mercado, que encerrou o dia em alta de 3,23%. Nas Filiponas, a bolsa registrou alta de 2,65%, com rally técnico liderado pelos papéis da Philippine Long Distance Telephone Co., que subiram 4,40%. Os investidores da bolsa sul-coreana retomaram às compras, fazendo com que o índice Kospi fechasse em alta de 2,34%. O Nikkei 225, do mercado japonês, teve alta de 0,70% liderado pela ações da Yamanouchi Pharmaceutical Co. e outras farmacêuticas. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,81%; Indonésia: +0,97%; Malásia: +0,74%; Tailândia: +2,05% e Cingapura: +0,59%.