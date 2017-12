Mercados asiáticos sobem influenciados por Nova York As bolsas do sudeste asiático fecharam em alta hoje, seguindo o bons resultados de sexta-feira em Wall Street (Dow Jones: +1,89%; Nasdaq; +1,72%). O Nikkei 225 subiu 1,99%, com grande procura por papéis de tecnologia. Seul teve alta de 1,80% com compras agressivas por parte de investidores domésticos e estrangeiros. As ações da Samsung SDI subiram 4,2% e as da LG Electronics avançaram 6,3%. Taiwan encerrou o dia em alta de 1,06% com especulações de que o Morgan Stanley Capital International pode elevar o pesos de alguns dos índice taiuaneses. Às 5h15 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,91%; Indonésia: +0,22%; Malásia: -0,53%; Tailândia: +0,15% e Cingapura: +1,30%.