Mercados asiáticos têm dia de alta O bom desempenho de ontem do mercado norte-americano de ações (Dow Jones: +1,30%; Nasdaq: +1,94%), estimulado pela alta do índice do setor de serviços, refletiu-se nos resultados das bolsas do sudeste asiático nesta quinta-feira. Nas Filipinas, o pregão fechou em alta de 3,90%, na expectativa de que o Banco Central diminua a taxa de juros. Outro fator que estimulou o mercado foi a divulgação de que a inflação caiu 2,70% em relação ao mês passado. A bolsa taiuanesa abriu em alta, sofreu algumas perdas em razão de realização de lucros, mas os papéis do setor de tecnologia garantiram a valorização de 1,29%. O Nikkei 225 avançou 1,16%, a quarta alta consecutiva do índice, também com a procura por ações de tecnologia. Em Seul, o índice Kospi avançou 0,33%, fechando misto, perdendo parte dos ganhos iniciais por causa das vendas de investidores individuais em antecipação ao feriado de amanhã. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,98%; Indonésia: +1,36%; Malásia: +1,62%; Tailândia: +1,46% e Cingapura: +2,58%.