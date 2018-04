Mercados asiáticos têm forte alta após pacote do Citigroup

O mercado financeiro asiático teve um dia de fortes altas nesta terça-feira, seguindo o movimento iniciado no dia anterior pelas bolsas européias e de Nova York. O índice Nikkei, da bolsa de Tóquio, fechou em alta de 5,2%, e o Hang Seng, de Hong Kong, subiu 4,3%. Na Coréia do Sul, a bolsa de Seul subiu 1,4%. Na segunda-feira, o governo americano anunciou um pacote de resgate ao Citigroup, gigante do setor bancário que estava com dificuldades financeiras. O plano de US$ 20 bilhões do Tesouro americano foi bem recebido pelo mercado financeiro. As ações do banco subiram quase 60%. O índice Dow Jones, da bolsa de Nova York, fechou com alta de 4,7% na segunda-feira, e a bolsa eletrônica Nasdaq subiu 6,24%. No mesmo dia, em São Paulo, o índice Bovespa fechou com alta de 9,40%. Na Europa, os mercados abriram nesta terça-feira praticamente estáveis. Às 11h (9h em Brasília), os índices FTSE e o CAC, de Londres e Paris, subiam 0,6% e 0,4% respectivamente. No mesmo horário, o DAX, de Frankfurt, caía 0,5%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.