Mercados asiáticos tiveram dia morno A alta de 2,20% do Dow Jones e de 1,70% do Nasdaq não foram suficientes para animar as bolsas dos sudeste da Ásia, que teve um dia sem grandes altas ou quedas, embora tenha influenciado esses mercados. Na Coréia do Sul, o índice Kospi subiu 0,75%, estimulado pelo resultado de Wall Street, mas os ganhos foram limitados pelo vencimento do contrato de opções. O mercado filipino fechou em alta de 0,19%, com procura por barganhas de papéis subvalorizados e o resultado positivo de alguns companhias. Em Taiwan, a baixa foi de 0,43%, em razão do temor de que a recuperação do setor de eletrônicos esteja sendo supervalorizada. Já em Tóquio, a baixa de 0,35% foi causada pela impressão de que a valorização de ontem do Nikkei 225 foi exagerada. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,61%; Indonésia: +0,62%; Malásia: +0,08%; Tailândia: -0,78% e Cingapura: -0,59%.