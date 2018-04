Mercados: ata do Copom sugere cautela com inflação O mercado financeiro nesta quinta-feira deve reagir à divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e também à divulgação de índices de inflação. Continua também a apreensão em relação à piora da crise econômica argentina, noticiário político em torno da divulgação de pesquisas eleitorais sobre a sucessão presidencial e preço do petróleo no mercado internacional. A ata do Copom, divulgada hoje pela manhã, trouxe uma avaliação conservadora da equipe econômica sobre o futuro da inflação, o que levou ao Banco Central manter a taxa Selic inalterada nos atuais 18,50% ao ano. Pelo documento, a projeção de inflação para este ano foi elevada de 4,4% para acima de 4,5% e política monetária passou a mirar uma inflação num intervalo de 4,5% a 5%. Na ata anterior, a inflação sob mira era entre 4,0% e 4,5%. Segundo o documento, além dos preços administrados (como energia e combustíveis por exemplo) a pressão sobre a inflação será exercida também pelos preços livre, estão desacelerando menos do que o esperado. Além disso, ata prevê um aumento um novo aumento da gasolina, de 4,9% e a possibilidade de reajuste do gás de cozinha. Com isso, aumentou-se o risco de a inflação atingir o teto superior da meta de 2002, que é de 5,5%. Ou seja, há o risco de o sistema de metas entrar no segundo ano seguido sem que os limites definidos pelo governo sejam cumpridos; e o BC sugere que tentará evitar que isto ocorra. Diante disso, o mercado reverte sua expectativa com relação à continuidade da redução dos juros. O BC, contudo, fez alguns contrapontos positivos. Lembrou, por exemplo, a melhora das contas externas neste início de ano, com o déficit em transações correntes caindo para menos de US$ 20 bilhões em março, e as captações externas bem sucedidas. Foram divulgados dois índices de inflação hoje pela manhã. O primeiro foi Índice de Preços ao Consumidor referente à terceira quadrissemana do mês. O resultado ficou em 0,06%, dentro das expectativas dos analistas, que esperavam por uma alta entre 0,05% e 0,20%. Depois foi a vez do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)-15, referente ao intervalo de 15 de março a 15 de abril. O resultado ficou em 0,78%, dentro das estimativas do mercado, que esperavam uma taxa entre 0,65% e 0,85%. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,3670 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,38% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,750% ao ano, frente aos mesmos 18,650% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,98%.