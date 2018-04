Mercados: ata reforçou preocupação com inflação A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada ontem, mostrou a preocupação do Banco Central com o cumprimento da política de metas de inflação e que essa tarefa não deverá ser fácil. Para este ano, a política monetária do BC passou a mirar uma inflação num intervalo de 4,5% a 5%. Anteriormente, a inflação sob mira era entre 4,0% e 4,5%. Vale lembrar que a meta de inflação para este ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Sendo assim, o BC vai atuar para que a inflação não ultrapasse os 5,5%, o que sugere uma política monetária conservadora e uma possível interrupção da trajetória de queda dos juros. Diante disso, o mercado reverte sua expectativa com relação à continuidade da redução dos juros. O BC, contudo, fez alguns contrapontos positivos se referindo à melhora das contas externas neste início de ano, com o déficit em transações correntes caindo para menos de US$ 20 bilhões em março, e o ingresso de capital estrangeiro, favorecendo a queda no dólar semanas atrás. Com a piora da situação econômica da Argentina e incertezas quanto ao cenário político na questão da sucessão presidencial, a cotação do dólar voltou a oscilar perto de R$ 2,36, próximo aos níveis registrados há um mês. Os analistas dizem que daqui para a frente a trajetória da cotação do dólar é de alta, como já era previsto desde o início do ano. Mas não são esperados sobressaltos, embora a volatilidade possa ser grande devido ao fato de estarmos em ano eleitoral. A tranqüilidade deve prevalecer a maior parte do tempo, até porque, mesmo com a piora do cenário, o Brasil continua sendo bem visto e avaliado pelos analistas estrangeiros. No noticiário argentino, o mercado acompanhará de perto os fatos em torno do novo ministro da Economia. O presidente Eduardo Duhalde decidirá se Roberto Lavagna será mesmo o substituto de Lenicov. O presidente argentino vai reunir-se também o economista chefe do BID, Guillermo Calvo, que será o novo assessor do gabinete para implementar o plano econômico que deve ser feito neste fim de semana. Os bancos reabrirão suas portas após seis dias de feriado, mas as operações e o horário de atendimento serão restritos. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,3550 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,38% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,740% ao ano, frente aos mesmos 18,730% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,03%.