Mercados: atenção aos cenários interno e externo Os investidores devem dividir suas atenções hoje entre o cenário externo e interno. Na Argentina, será realizado hoje o leilão de US$ 350 milhões de Letras da dívida argentina (Letes). A taxa de juros usada nessa operação será um sinal da forma como os investidores avaliam a situação atual do país vizinho. No Brasil, a confirmação de que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias de corrupção no governo deve ser instalada pode começar a contribuir para a instabilidade no mercado financeiro. Amanhã é o dia marcado pela oposição para protocolar o requerimento da CPI. Além do risco do envolvimento do presidente Fernando Henrique Cardoso em situações que serão apuradas pela CPI, os investidores temem que reformas mais importantes deixem de ser votadas em função dos trabalhos relativos às investigações. No início da manhã, o mercado norte-americano também atraiu a atenção dos investidores com a divulgação da produtividade norte-americana no primeiro trimestre do ano. A expectativa dos analistas era de uma alta de 1,0%, mas, segundo apurou a editora Patricia Lara, o resultado das empresas, excluindo as que atuam no setor agrícola, teve um declínio de 0,1% no período. Veja a abertura do mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,98%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 21,400% ao ano, frente a 21,250% ao ano registrados ontem. O dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,2300, com alta de 0,68%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra queda de 0,18%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com alta de 1,18%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.