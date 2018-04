Mercados: atenção com IPCA, petróleo e política O mercado financeiro começa o dia com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de março. O resultado anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve ficar entre 0,20% e 0,60%, de acordo com analistas ouvidos pelo jornalista Francisco Carlos de Assis. Este índice é usado como referência para a meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O cumprimento da meta de inflação é o objetivo da política monetária atual. Os analistas voltaram a se preocupar com os índices de inflação depois que a Petrobrás anunciou um aumento de 10,08% para a gasolina vendida nas refinarias. De fato, já havia uma preocupação com a inflação, dado que nos primeiros meses do ano os índices não recuaram conforme o esperado. O anúncio da Petrobrás deu peso maior a esta preocupação. Por outro lado, representantes da equipe econômica do governo têm sinalizado que o Banco Central (BC) continuará perseguindo a meta de inflação, mas não será inflexível. Em entrevista ao editor Fernando Dantas, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que BC tentará manter a inflação de 2002 dentro do limite máximo de 5,5%, mas não está indiferente aos custos que isto possa eventualmente ter. Ele refere-se a um cenário que considera pouco provável: o de que a atual alta do preço do petróleo se estenda - ou agrave-se - ao longo de 2002 (veja mais informações no link abaixo). Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se para reavalia a Selic, a taxa básica de juros da economia, que está atualmente em 18,5% ao ano. As opiniões dos analistas dividem-se entre a manutenção ou redução da taxa em 0,25 ponto porcentual. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.