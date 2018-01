Mercados: atenção com rumo dos juros nos EUA Começa hoje a primeira parte da reunião do banco central norte-americano (FED), que pode decidir por mais um corte de juros no país. A taxa está em 6,0% ao ano e a expectativa da maioria dos analistas é de uma redução de 0,5 ponto porcentual. Um corte abaixo desse patamar pode deixar os investidores apreensivos, o que provocaria queda nas bolsas e alta nos juros. Nos Estados Unidos, espera-se hoje também o anúncio de resultados do último trimestre de 2000 de mais empresas. São elas: Procter & Gamble, Amazon.com e Emerson Electric. Na Europa, o resultado da Nokia já foi divulgado e ficou pouco acima do esperado, mas isto não está sendo suficiente para animar o mercado, pois a empresa também anunciou previsões negativas No Brasil, os negócios devem manter-se em compasso de espera, em função da expectativa em relação à tendência dos juros norte-americanos. Como o resultado da reunião do FED só será divulgado amanhã, até lá os investidores devem reduzir o volume de negócios, tanto no mercado de juros quanto na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O mercado de câmbio também deve ser influenciado pelo adiamento da licitação para a venda de concessão da Banda C da telefonia celular. Com isso, a moeda norte-americana pode apresentar alguma pressão de alta. Além disso, segundo apuração de Francisco Carlos de Assis, há a expectativa de que o Tesouro deverá entrar a qualquer momento no mercado para retirar mais dólares para formação de seu caixa de US$ 3 bilhões para pagamento dos juros da dívida externa. Isso pode contribuir para uma alta do dólar. Veja a abertura do mercado financeiro A Bovespa opera em leve queda de 0,03%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9770 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,10% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 15,380% ao ano, frente a 15,410% ao ano ontem.