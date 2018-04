Mercados: atenção para Argentina e política O mercado financeiro deve reagir tanto a notícias positivas quanto negativas. Internamente, as especulações sobre a possibilidade de o candidato do governo, José Serra, ter perdido o segundo lugar nas intenções de voto para o candidato do PSB, Garotinho, não se confirmaram segundo dados divulgados ontem pela pesquisa do Ibope. Outro fator a ser mencionado é a aprovação da CPMF na Câmara ontem, que ocorreu depois que o mercado já tinha encerrado suas atividades. Por outro lado, houve um agravamento da crise econômica argentina com a saída de integrante do governo, com destaque para a renúncia do ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov. Depois de vários dias de especulação em torno da possibilidade de que o candidato tucano José Serra teria perdido a segunda colocação na preferência do eleitorado para Garotinho, os números do Ibope divulgados ontem mostraram que a corrida eleitoral na verdade está estagnada. Em relação ao último levantamento feito por esse instituto, praticamente não houve mudanças: Lula permanece com 35% das preferências, Serra mantém 18% e Garotinho perdeu um ponto porcentual saindo de 17% para 16%. Embora Garotinho não tenha ultrapassado Serra como se temia, é fato que o pré-candidato do governo ainda não ocupa uma posição confortável na corrida eleitoral. O resultado a pesquisa do Ibope associado aprovação da CPMF na Câmara ontem deve contribuir para uma menor pressão sobre as cotações hoje. No entanto, operadores citam fator de cautela a piora da situação da Argentina e o desconforto com o preço do petróleo, que não sai da casa dos US$ 26. O presidente Eduardo Duhalde perdeu os ministros da Economia, da Produção e o chefe de gabinete de ministros e vai reunir-se com governadores do Partido Justicialista para discutir a escolha dos substitutos. A crise institucional, que era o cenário mais temido pelo mercado brasileiro quando começaram os problemas do país vizinho, está em curso e agrava-se cada vez mais. Por isso, mesmo mantendo uma imagem positiva no mercado internacional, o Brasil não tem como deixar de preocupar-se com essa piora argentina. Os temores de contágio, ainda que comedido, voltaram a pairar sobre os negócios. Nos EUA, continuam as divulgações de balanços de empresas e serão anunciados dados sobre encomendas de bens duráveis e o livro bege. No Brasil, o Tesouro divulga as contas do governo central. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,3570 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,17% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,670% ao ano, frente aos mesmos 18,710% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,63%.