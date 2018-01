Mercados: atenções para Argentina e EUA As atenções do mercado financeiro continuam centradas na situação argentina. A intenção do ministro da Economia, Domingo Cavallo, de alterar a distribuição de recursos às províncias fez com que os governadores da oposição se unissem contra a proposta. Esta distribuição de recursos tem por base a lei de "co-participação", que obriga a União a enviar uma quantia fixa de US$ 1,36 bilhão às províncias todos os meses. Mas, com a queda na arrecadação fiscal já anunciada pelo governo central, Cavallo quer reduzir esta distribuição de recursos. A Argentina precisa cumprir a principal exigência do Fundo Monetário Internacional (FMI) - o déficit zero - e, para isso, o ministro da Economia afirma que distribuirá apenas o que arrecadar. Mas a proposta já gerou conflitos entre o governo central e os governadores da oposição. De acordo com apuração do correspondente Ariel Palacios, assessores do governador da província de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, já anunciaram que a redução nos recursos poderá provocar uma disparada dos conflitos sociais. Nesta província habita um terço da população do país e lá também estão os níveis mais altos de desemprego e o maior endividamento, entre as províncias. A correspondente Marina Guimarães informa que a negociação do chefe de gabinete da Presidência, Christian Colombo, com os governadores começa hoje. Além do conflito político, os investidores também estão atentos à divulgação dos detalhes do pacote de apoio do FMI à Argentina. A equipe econômica do país adiantou que estas informações serão apresentadas ao mercado até sexta-feira. Também é grande a expectativa em relação a uma nova operação de troca de títulos da dívida argentina no total de US$ 30 bilhões. Mas também não há nenhuma certeza sobre esta questão. Estados Unidos Uma das primeiras notícias veiculadas nos mercados nesta manhã foi a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre. O resultado, dentro da expectativa da maioria dos analistas, revelou um crescimento de 0,2% na comparação com mesmo período do ano anterior. Isso significa que o país não está em recessão, mas revela um forte desaquecimento. Veja como está o mercado financeiro Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5490 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,39% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,58%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,220% ao ano, frente a 23,570% ao ano registrados ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 0,25%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,24%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,33%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 78,100 centavos por dólar, com alta de 1,30%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 73,438 centavos por dólar, com alta de 0,69% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.