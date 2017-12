Mercados: atenções para EUA e Argentina Depois do impacto negativo com os números norte-americanos, revelando uma desaquecimento mais forte na economia do país do que o esperado pelos analistas, os investidores começam a apostar em um corte de juros nos EUA na próxima reunião do banco central dos EUA (Fed), em 15 de maio (veja mais informações no link abaixo). A expectativa de redução dos juros deixou as bolsas em Nova York em alta. Há pouco, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,99%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registrava ganho de 2,07%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,92%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,2040 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,41% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,700% ao ano, frente a 21,000% ao ano registrados ontem. Em relação à Argentina, os investidores mantêm a expectativa de que as condições de troca da dívida de curto prazo por papéis com vencimento mais longo sejam conhecidas ainda hoje, segundo apurou a corresponde em Buenos Aires, Marina Guimarães. Caso as condições não saiam conforme o esperado, os investidores podem reagir mal. O mercado ficou frustado com o resultado da teleconferência esta manhã do ministro da Economia, Domingo Cavallo, e do secretario de Finanças, Daniel Marx, com investidores estrangeiros. Havia expectativa de que fossem anunciados durante essa teleconferência os detalhes dessa operação, o que não ocorreu.