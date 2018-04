Mercados: atenções se voltam para Selic As atenções do mercado financeiro se voltam para a definição da taxa de juros básica, a Selic, a ser definida amanhã pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Além disso, exercem influência também sobre as expectativas dos investidores o preço do petróleo no mercado internacional e a divulgação de pesquisas eleitorais mostrando as atuais posições dos candidatos na corrida presidencial. De acordo com a última pesquisa do Ibope, a candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi beneficiado com a saída de Roseana Sarney, obtendo 35% das intenções de voto. Já o candidato do governo, José Serra, com 18% das intenções de voto, se manteve tecnicamente empatado com Anthony Garotinho, que obteve 17%, em segundo lugar. No entanto, o resultado não foi tão negativo quanto o mercado esperava. Especulou-se que Garotinho ultrapassaria José Serra. Já o preço do petróleo se mantém na casa de US$ 24, já perto dos US$ 25, embora o discurso de Hugo Chávez após retornar à presidência da Venezuela esteja muito mais ameno. Assim, explicam operadores, é possível dizer que o mercado continua bastante dividido a respeito de qual será a decisão do Copom sobre a definição da taxa de juros básica, a Selic. "Hoje, há razões que justificariam tanto a estabilidade quanto o corte do juro", observa um operador. De um lado, é possível dizer que o cenário externo continua instável, especialmente quando se olha o Oriente Médio e a Venezuela, o que torna o rumo do preço do petróleo muito incerto. Além disso, é fato que houve um repique da inflação, provocado pela recente alta da commodity. No entanto, também há quem diga que a pressão sobre a inflação, gerada pelo reajuste da gasolina, é passageira e que o petróleo não deve manter-se no atual nível por muito tempo. "É possível que o Copom argumente que não é necessário manter o juro inalterado por causa de uma pressão de oferta passageira", observa um operador. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial está cotado a R$ 2,3110 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,34% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,280% ao ano, frente aos mesmos 18,300% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 1,17%.