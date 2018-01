Mercados: atenções voltadas para Argentina O foco de atenção dos investidores continua voltado para a Argentina. Ainda não há um acordo entre o governo central e as províncias sobre o repasse de recursos e, sem esta negociação, o governo Fernando De la Rúa não pode anunciar o novo pacote de medidas que já está pronto desde o início da semana. A apreensão com os países emergentes, mais especificamente com a Argentina, também foi reforçada pelo discurso feito ontem pelo presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, Alan Greenspan. Ele alertou os países emergentes em geral para que administrem com cuidado suas dívidas externas e suas reservas diante do impacto das turbulências internacionais. Mas destacou especialmente o caso de países que tenham "reservas inadequadas e câmbio fixo". Enfim, faltou apenas dizer o nome do país vizinho, embora, em menor grau, o Brasil também se encaixe no quadro descrito pelo presidente do Fed. Veja os números do mercado Depois da atuação do Banco Central (BC) no mercado de câmbio nesta manhã (veja mais informações no link abaixo, o dólar permaneceu em baixa. Às 15h25, a moeda norte-americana era vendida a R$ 2,7230, com queda de 1,38% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,770% ao ano, frente a 22,468% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta 1,74%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 0,89%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra queda de 1,01%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com queda de 0,72%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.