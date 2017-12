Mercados: atenções voltadas para EUA O mercado externo deve apresentar notícias de maior impacto no mercado financeiro hoje. O destaque é a divulgação, nos EUA, do índice de preços ao produtor (PPI) de janeiro, marcada para as 11h30. Além disso, o Departamento do Comércio norte-americano divulga o indicador de obras de imóveis iniciadas em janeiro. Também serão anunciados dados da produção industrial e do sentimento do consumidor norte-americano. São números importantes, pois sinalizam o ritmo do desaquecimento da economia norte-americana. Para o Brasil, esse é um dos fatores que define o ritmo de queda das taxas de juros internas, juntamente com o próprio aquecimento da economia brasileira, o ritmo da inflação, o preço do petróleo e os resultados da balança comercial. No início da manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve queda de 0,06%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9930 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,15% em relação ao fechamento de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 15,920% ao ano, estável em relação ao fechamento de ontem.