Mercados atentos à estréia do SPB Finalmente chegou o dia da estréia do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), fato que altera o comportamento normal do mercado financeiro nacional desde a semana passada. Segundo operadores, a cautela deve repetir-se hoje e a liquidez tende a ser comprometida, mais uma vez. O maior receio é em relação às liquidações financeiras, que passam a ser realizadas em tempo real, por meio da Transferência Eletrônica Disponível (TED). Além da insegurança com a estréia do novo SPB, o mercado está na expectativa com a divulgação de mais uma pesquisa eleitoral. É esperado para hoje ou amanhã o resultado da pesquisa do Ibope, que segundo rumores, deve mostrar Garotinho, pré-candidato do PSB, na frente do pré-candidato do governo, José Serra. Além disso, o mercado aguarda com grande expectativa a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), na quinta-feira. Esse documento esclarecerá ao mercado quais os fatores que justificaram a decisão da última reunião do comitê de manter inalterada a taxa básica de juros, a Selic. E pode também indicar se, de fato, a continuidade da queda do juro será interrompida, como temem muitos analistas. No cenário externo, as notícias também não são animadores. A Argentina decretou novo feriado bancário e cambial por tempo indeterminado até a aprovação pelo Congresso do plano Bonex, que prevê a troca compulsória dos depósitos a prazos fixos por dois tipos de bônus: um em dólares com um prazo de 10 anos e outro em pesos com prazo de cinco anos. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,3390 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,26% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,580% ao ano, frente aos mesmos 18,570% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,5%.