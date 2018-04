Mercados atentos à inflação, petróleo e EUA Os investidores terminam a semana menos pessimistas em relação ao comportamento do preço do petróleo no mercado internacional. Já o cenário político ainda traz muitas incertezas e os mercados permanecem atentos. Nos Estados Unidos, as bolsas não apresenta reação positiva, apesar dos primeiros sinais de recuperação econômica do país. Para o mercado interno, todos estes fatores devem continuar norteando o comportamento dos investidores nas próximas semanas. O preço do barril do petróleo de fato caiu em relação ao patamar de negociação alcançado logo após o agravamento dos conflitos no oriente Médio - em torno de US$ 28. Porém, esta alta já foi repassada para o preço dos combustíveis no mercado interno, o que pode chegar também à inflação. Neste contexto, a expectativa fica por conta dos índices de inflação de abril, que poderão mostrar alguma pressão de alta. A meta de inflação para este ano é de 3,5% com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O cumprimento desta meta é primordial para a definição do Banco Central (BC) para a política monetária. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) vai reavaliar a Selic, a taxa básica de juros da economia. Apesar das incertezas em relação ao comportamento do preço do petróleo e o impacto disso para os índices de inflação internos, muitos analistas esperam uma redução de 0,25 ponto porcentual, o que levaria a Selic de 18,5% ao ano para 18,25% ao ano. Isso porque, se por um lado a inflação pode ser pressionada pelo aumento dos combustíveis, a queda do dólar reduz o preço de insumos e produtos importados que influenciam os índices. Em abril, a moeda norte-americana acumula uma baixa de 1,76%. O fluxo positivo de dólares para o mercado interno, a diminuição da demanda por hedge (operações usadas como proteção contra a alta do dólar), o saldo positivo da balança comercial e, mais recentemente, o anúncio de uma emissão de bônus do País no exterior favoreceram a tendência de queda. Ontem, o presidente do BC, Armínio Fraga, afirmou que não trabalha com um cenário de inflação acima do teto da meta, de 5,5%, segundo apurou o jornalista André Palhano. "É algo que gostaríamos de evitar, mas que não independente das circunstâncias. Tenho de dar esta resposta na condicional, pois não sei o que vai acontecer daqui até o final do ano", acrescentou, dando mais uma amostra de que autoridade monetária não será totalmente inflexível em relação às metas de inflação, caso novos choques de oferta levem ao estouro do teto de 5,5% (veja mais informações nos links abaixo). Em relação ao cenário político, os investidores aguardam novas pesquisas com intenções de voto. Ontem, segundo apurou a jornalista Nélia Marquez, o Ibope anunciou uma nova pesquisa sobre sucessão presidencial. A pesquisa será feita entre 2 mil eleitores em todo o território nacional. De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa do Ibope foi contratada pelo Bank Of America. As entrevistas deverão ser realizadas até o dia 14. Atenção com bolsas em Nova York e números da economia dos EUA Apesar dos primeiros sinais de reaquecimento da economia norte-americana, os investidores não retomam o ânimo com o investimento em ações. Lucros abaixo do esperado e suspeitas em relação à confiabilidade dos balanços de algumas companhias deixam os investidores inseguros. Ontem, foram negativas as reações aos resultados desapontadores divulgados pela General Electric, no primeiro grande teste da temporada de balanços, e pelos informes de que a Securities and Exchange Commission (SEC) - órgão semelhante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - estaria investigando as prática contábeis da IBM, segundo apurou a editora Suzi Katzumata. Analistas norte-americanos afirmam que a falta de sintonia entre a recuperação da economia e os lucros provavelmente é porque houve um investimento excessivo em tecnologia no final da década de 1990, o que poderá produzir um abalo ainda maior no mercado. Nesta sexta-feira, os investidores continuam atentos ao comportamento das bolsas em Nova York e às notícias relacionadas aos lucros das empresas. Além disso, o Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 9h30 (horário de Brasília), o índice de preços ao produtor (PPI) referente a março. A previsão média de 19 economistas entrevistados pela Dow Jones é de uma alta de 0,17%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.