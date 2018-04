Mercados atentos à inflação podem reagir a Copom O dia começa com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente à segunda quadrissemana do mês. O número, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), ficou em 0,08%, dentro das expectativas do mercado. Segundo apurou o jornalista Francisco Carlos de Assis, a expectativa dos analistas era um resultado entre uma ligeira queda de 0,04% e uma alta de 0,20%. A inflação tem sido observada com atenção pelos investidores. Ontem, ao decidir pela manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano, o Comitê informou que "a convergência mais lenta da inflação às suas metas, associada ao efeito secundário dos choques dos preços administrados" foram os motivos para a decisão. A política monetária definida pelo governo tem como principal objetivo o cumprimento da meta de inflação. Neste ano, a meta é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O fato é que os índices inflacionários não estão caindo conforme era esperado no início do ano e há muitas incertezas no cenário que podem afetar o comportamento da inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação, registrou uma alta de 0,60% em março, acumulando uma alta de 1,49% no ano.. Nos últimos meses, apesar do recuo das cotações do dólar, o que diminui a pressão de alta sobre os índices de inflação, os preços administrados continuam pressionando para cima os índices. Hoje os mercados podem apresentar alguma reação negativa à decisão do Copom, dado que parte dos analistas apostava em redução da Selic. Nos negócios entre investidores, as taxas também sinalizavam a expectativa de redução dos juros. Para se ter uma idéia, ontem, no encerramento dos negócios, os contratos de DI futuro com vencimento em maio negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros já pagavam juros de 18,280% ao ano. Veja nos links abaixo mais informações sobre a decisão do Copom. Não deixe de ver também as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.