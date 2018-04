Mercados atentos à inflação, política e petróleo Mais um índice de inflação foi divulgado hoje no início do dia. Trata-se do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), referente à primeira semana de abril. O número, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ficou em 0,03%, situando-se próximo ao piso das expectativas do mercado, que variavam entre zero e 0,30%. Ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechado de março. Apesar de o número ter ficado no teto das expectativas - alta de 0,60% -, os investidores não demonstraram nenhuma reação ao resultado. O fato é que os mercados têm sido guiados pela preocupação com o conflito no Oriente Médio e, no cenário interno, pela proximidade das eleições presidenciais. Especificamente no mercado cambial, mesmo com as incertezas em relação a estes dois fatores, o fluxo positivo de dólares para o País e a perspectiva de que este movimento se mantenha nas próximas semanas, em função da nova emissão de bônus do País, tem produzido forte queda da moeda norte-americana. Ontem, o dólar foi vendido a R$ 2,2670 nos últimos negócios do dia - patamar mais baixo desde o dia 10 de maio do ano passado, quando foi negociado a R$ 2,2580. Com este resultado, o dólar acumula uma baixa de 2,49% em abril e de 2,12% no ano (veja mais informações no link abaixo). Bolsa e juros No caso da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os investidores permanecem atentos ao resultado das pesquisas eleitorais. Analistas apontam a proximidade das eleições presidenciais como o fator de maior influência para a Bolsa hoje. Ontem, os investidores reagiram bem aos sinais de desobstrução da pauta de votação da Câmara, pois aumentaram as chances de que a emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) seja votada nos próximos dias. Os negócios poderão manter a tendência positiva hoje, dado que ontem, depois do fechamento dos mercados, o plenário da Câmara aprovou a Medida Provisória (MP) do setor elétrico. No mercado de juros, além destes fatores, há a expectativa em relação à decisão da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que será realizada na próxima semana. O Comitê vai reavaliar a Selic, a taxa básica de juros da economia, que está atualmente em 18,5% ao ano. As previsões dividem-se entre a manutenção da taxa ou um corte de 0,25 ponto porcentual. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.