Mercados atentos à pesquisa, Argentina e NY Os mercados devem começar o dia analisando o resultado da pesquisa com intenções de voto realizada pelo Ibope e divulgada ontem, após o encerramento dos negócios. O resultado da pesquisa mostrou o pré-candidato do PT à presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva, com 35% das intenções de voto. Em segundo lugar, o presidenciável pelo PSDB José Serra aparece com 18%, seguido pelo pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho, com 16% dos votos. O pré-candidato do PPS, Ciro Gomes, está em quarto lugar com 11% das intenções de voto. A pesquisa do Ibope também mostrou que, no segundo turno, Lula sairia vitorioso na disputa com seus principais concorrentes - José Serra, Anthony Garotinho e Ciro Gomes. Segundo informou o jornalista Jander Ramon, a disputa mais acirrada que Lula teria no segundo turno seria com José Serra. Nesse cenário, o petista teria hoje 46% dos votos, enquanto o tucano obteria 38% dos votos (veja o resultado completo da pesquisa nos links abaixo). Além do cenário político, o agravamento da crise argentina contribui para o clima de incertezas nos mercados. É fato que os investidores já esperavam por uma situação mais crítica no país vizinho. Porém, este fator acaba sendo usado como um motivo a mais para explicar os números negativos no mercado financeiro interno. Ontem, o ministro da Economia do país, Jorge Remes Lenicov, renunciou ao cargo e os investidores no Brasil apresentaram reações negativas (veja os números no link abaixo). O desempenho das bolsas norte-americanas também será acompanhado pelos investidores no Brasil ao longo do dia e pode influenciar os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A divulgação de resultados de empresas abaixo do esperado tem provocado uma reação negativa por parte dos investidores. Em abril, até ontem, o Dow Jones - índice que mede a valorização das ações mais negociadas em Nova York - acumula uma baixa de 3,02%. Para a Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia - a queda é de 6,24% no mesmo período.